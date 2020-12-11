В Тульской области арестовали 5 нелегальных такси Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области арестовали 5 нелегальных такси. Мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков прошли 9 декабря силами министерства транспорта и дорожного хозяйства области совместно с региональной Госавтоинспекцией.

На водителей составили административные протоколы Фото: материалы пресс-служб

В ходе рейда обнаружили 5 нарушений перевозки пассажиров и багажа легковми такси. На водителей составили административные протоколы. Их машины были арестованы и отправлены на штрафстоянку до решения суда, сообщает правительство Тульской области.