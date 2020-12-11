В Туле девушка на Lifan сбила пенсионера на пешеходном переходе Фото: Алексей ФОКИН

В Туле девушка на Lifan сбила пенсионера на пешеходном переходе. Авария случилась днем 10 декабря.

По предварительной информации, в четверг около 14:30 в Туле на ул. Путейской напротив дома № 12 26-летняя девушка, будучи за рулем автомобиля Lifan, сбила 62-летнего пенсионера. Пожилой мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пенсионер получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь.