В Туле девушка на Lifan сбила пенсионера на пешеходном переходе
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле девушка на Lifan сбила пенсионера на пешеходном переходе. Авария случилась днем 10 декабря.
По предварительной информации, в четверг около 14:30 в Туле на ул. Путейской напротив дома № 12 26-летняя девушка, будучи за рулем автомобиля Lifan, сбила 62-летнего пенсионера. Пожилой мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пенсионер получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь.