Начинающие журналисты года: итоги конкурса «DOT-журналистика. Юнкоры»

«Ростелеком. Лицей» подводит итоги IV Ежегодного конкурса для начинающих интернет-журналистов и блогеров «DOT-журналистика. Юнкоры». Участие в конкурсе приняли корреспонденты школьных и городских СМИ, молодежных изданий, школьники и студенты до 18 лет, которые пишут об интернет-технологиях в своих блогах или социальных сетях. Они представили на суд жюри 50 журналистских работ: статей, эссе, репортажей, инфографик и лонгридов.

В состав жюри конкурса вошли представители организаторов и партнеров конкурса: «Ростелеком. Лицея», фонда «Разумный интернет», Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Победителями конкурса «DOT-журналистика. Юнкоры 2020» стали:

«Интересно наблюдать, как из года в год меняется повестка конкурсных работ. Ожидаемо, что в 2020-м юные журналисты чаще всего писали о дистанционном обучении. Это действительно большое событие, оно поменяло привычный уклад учебы и поставило перед нами — ИТ-отраслью, педагогами, детьми и родителями — новые задачи и вызовы. Юнкоры поделились собственным взглядом на эту тему, преимуществами и недостатками такого образования, своим настроением и даже страхами. Самые интересные наблюдения мы отметили призами в нескольких номинациях», — отметила пресс-секретарь Координационного центра доменов .RU/.РФ, член жюри конкурса Виктория Бунчук.

«Ребята подошли креативно и профессионально к выполнению задания. Мы отметили несколько работ и очень долго выбирали победителя. Что нас зацепило, так это нестандартный подход, интересная интерпретация своего опыта и глубина понимания современных процессов, связанных с безопасностью в интернете», — сказала директор проекта «Ростелеком. Лицей», член жюри конкурса Ирина Козловская.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки и отмены ряда отраслевых мероприятий торжественная церемония награждения не состоится — дипломы и призы будут отправлены почтой или курьерской службой. Победителей ждут гаджеты, которые пригодятся в учебе или работе, настольные игры, сувениры и сертификаты на обучение в «Ростелеком. Лицее» сроком на три месяца.

Напомним, конкурс «DOT-журналистика. Юнкоры» проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и РАЭК при поддержке домена .ДЕТИ с 2017 года. В этом году главным партнером конкурса стал «Ростелеком. Лицей». Информационную поддержку оказали РОЦИТ, Национальное агентство школьной прессы (НАШпресс) и Юнпресс. Официальный регистратор — REG.RU.

Цель конкурса — повысить уровень цифровой грамотности пользователей интернета, а также профессиональный и качественный уровень журналистских работ об интернете и цифровых технологиях.

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