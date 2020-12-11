Какая погода ждет туляков в выходные дни, 12 и 13 декабря? Фото: Алексей ФОКИН

В выходные дни, 12 и 13 декабря, в Туле продолжится зимняя погода, однако в воскресенье туляков ожидает небольшое потепление. Отметим, что в оба дня жителей областной столицы порадует еще и снег.

В субботу, 12 декабря, в Туле ожидается снежная и морозная погода. Днем температура воздуха опустится до -9…-8 градусов, атмосферное давление будет выше нормы - 756 мм.рт.ст. Поэтому некоторые туляки могут почувствовать небольшое недомогание.

В воскресенье, 13 декабря, в Туле прогнозируется небольшое потепление. Так, днем столбик термометра покажет -5..-6 градусов, ожидается выпадение снега, а атмосферное давление будет 753 мм.рт.ст.