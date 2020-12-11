Тульский "Арсенал" сыграет с командой бывшего главного тренера Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 11 декабря, тульский «Арсенал» встретится на футбольном поле с “Химками”. Матч пройдет в рамках 18-го тура чемпионата РПЛ.

Особой “изюминкой” этого матча будет служить то, что туляки сыграют с командой, которой сейчас руководит их бывший главный тренер - Игорь Черевченко. А также у нынешнего тренера “оружейников” Дмитрия Парфенова тоже есть своя история, связанная с “Химками”. Так, летом этого года “Химки” отправили его с должности главного тренера “Урала”

Начало матча состоится в 19:00 по мск.