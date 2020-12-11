«Тулица» одержала вторую победу в сезоне Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 10 декабря, волейболистки из команды «Тулица» одержали победу в матче 15 тура чемпионата суперлиги.

Наши девушки на выезде выиграли у команды «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга. Итоговый счет составил 3:1 в пользу тулячек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил девушек и пожелал им новых успехов. Это вторая победа тульской команды в сезоне.

Напомним, что следующий матч состоится 16 декабря - «Тулица» сыграет с «Локомотивом».