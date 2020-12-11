В Тульской области открылись 5 пунктов вакцинации от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области открылись 5 пунктов вакцинации от COVID-19. Сейчас уже сделали прививку 350 врачам и педагогам. Сообщается также, что в регион поступило 500 доз вакцины.

Перед прививкой человек проходит медицинский осмотр у специалиста. Вакцинацию не делают в случае хронических заболеваний, аллергии, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также прививку не делают переболевшим коронавирусом, беременным, несовершеннолетним, а также лицам старше 60 лет.

Отмечается, что после вакцинации может быть небольшая температура, озноб и зуд. Не стоит их пугаться, это нормальная реакция организма. Место прививки рекомендуется не мочить в течение трех дней, а также на это время отказаться от спорта и алкоголя.