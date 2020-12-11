В Туле был замечен манипулятор, призывающий не обгонять без масок и перчаток Фото: соцсети

На улицах Тулы очевидцами был замечен необычных автомобиль, который соблюдает социальную дистанцию и меры предосторожности даже во время дорожного движения. Так, на борту манипулятора написаны громкие слова «Без маски и перчаток не обгонять».

Попав на камеру видеорегистратора одного из водителей, манипулятор стал сразу звездой в интернете.

Однако, о мерах наказание за нарушение такого необычного и в своем роде комичного правила, водитель все же не сообщил.