В Тульской области за попытку передачи наркотиков в колонию двух подельников посадили почти на 26 лет Фото: Алексей ФОКИН

В Донском двух наркодилеров посадили в общей сложности почти на 26 лет. Приговор по уголовному делу по статье сбыта наркотиков в особо крупном размере вынес местный районный суд.

Как было установлено в ходе расследования, в марте 2020 года подсудимые сговорились и решили передать более 18 граммов наркотика и почти 20 граммов смеси с психотропным веществом неустановленному заключенному исправительной колонии № 5 в Тульской области. Для этого они прикрепили наркотики к стрелам для арбалета и попытались выстрелить так, чтобы стрелы перебросились через ограждение колонии. Помешали им в этом сотрудники исправительного учреждения. Граждане были задержаны и отправлены в полицию.

Обвиняемые отрицали свою вину ина следствии, и в ходе заседания, тем не менее, суд назначил одному из них 12 лет и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима, а другому 13 лет и 1 месяц колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован