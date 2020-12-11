11 декабря в Туле не будет снега, но будет ясно и морозно Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 11 декабря в областной столице все так же продолжается ясная, морозная погода. Днем температура воздуха будет до -8…-6 градусов, а вечером опустится до -11..-9 градусов. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление будет выше нормы - 756 мм.рт.ст. Ветер же будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 3,7 м/с.

В субботу, 12 декабря, в Туле будет преобладать переменная облачность и немного похолодает. Днем ожидается температура в -9…-8 градусов. Также обещают небольшой снег.