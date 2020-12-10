В Туле 18-летний юноша хотел напасть на учебное заведение: возбуждено уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возубдили уголовное дело по статьте «Приготовление к убийству двух или более лиц». В нем обвиняется 18-летний местный житель.

По предварительным данным следствия, 18-летний туляк собирался напасть с оружием на одно из учебных заведений города. Вчера, 9 декабря, сотрудники региональной службы безопасности задержали юношу, помешав ему совершить запланированное.

Сейчас молодой человек, обвиняемый также и в незаконном хранении оружия, арестован. Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, выясняют все обстоятельства данного дела.