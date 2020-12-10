В Туле на 13,5 лет осудили мужчину, подолжившего бомбу Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на 13,5 лет осудили мужчину, подложившего бомбу к машине приятеля. Приговор по уголовному делу вынес Советский районный суд.

В ходе судебного следствия было установлено, что в ноябре 2019 года обвиняемый, испытывая неприязнь к знакомому, положил возле водительской двери его автомобиля взрывное устройство. Импровизированную бомбу, похожую на пакет с мусором, он изготовил самостоятельно. Подойдя к своей машине, потерпевший взял пакет в руки, тогда он и взорвался. 29-летний мужчина получил различные травмы.

Суд проходил с участием коллегии присяжных заседателей. Они сочли подсудимого не заслуживающим снисхождения. Суд учел мнение присяжных и приговорил 60-летнего жителя Тульской области к 13,5 годам исправительной колонии строгого режима. Также мужчина заплатить штраф в 150 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.