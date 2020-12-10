Под Тулой на поля вывозили куриные отходы Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области оштрафовали владельца земельного участка за причинение вреда сельзохугодиям. В сентябре 2020 года жалоба на вывоз и складирование куриных отходов на поля в Ленинском районе Тульской области поступила Россельхознадзор.

Проверка ведомства действительно показала, что на территории участка площадью 18,5 гектар скапливались куриные отходы. В частности куриный помет, перо птицы и яичная скорлупа были найдены в северной части участка.

Региональный Россельхознадзор возбудил административное дело по статье "Порча земель". По решению суда за указанное правонарушение владелец участка заплатит 3 000 рублей.