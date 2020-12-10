В Туле задержали подозреваемого в разбойном нападении Фото: материалы пресс-служб

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на одну из организаций в Туле.

По предварительной информации, в конце ноября в Привокзальном округе города некто неизвестный ворвался с пистолетом в помещение одной из организаций на окраине города, забрал деньги и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника и определили обстоятельства нападения. По предварительной версии следствия, мужчина приехал в Тулу со своим знакомым. Ему понадобились деньги, и он решился совершить разбой, зная, что в город больше не вернется. Свое преступление он совершил, надев маску и взяв сигнальный пистолет. Общая сумма украденных денег составила 110 000 рублей.

Разбойником оказался 44-летний неработающий ранее судимый житель Нижегородской области. Он действительно сразу же покинул оружейную столицу и был задержан по месту своего жительства. Сейчас злоумышленник доставлен в Тулу для проведения следствия. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой", проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все детали преступления.