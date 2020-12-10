Пенсионные разбойники: двух грабителей осудили за нападение на почтальонов с пенсией Фото: Алексей ФОКИН

Суд вынес приговор двум необычным разбойникам: боксеру и экс-курьеру тульской газеты. Оказывается, что мужчины нападали на почтальонов и отбирали у них чужую пенсию.

Так, у них имелись данные о том, кто из почтальонов и когда пойдет с большой суммой денег. Подкараулив их, они, вооружившись газовым баллончиком, грабили их. В кармане у мужчину оказывалось более сотни тысяч рублей с одного ограбления. Всего они успели прикарманить более 1,6 млн рублей.Однако, деньги были возвращены в ходе предварительного следствия.

Такие нападения были начаты еще в 2012 году.

Так, оба 35-летних мужчины были признаны виновными и получили по решению суда лишения свободы сроком на 8 лет и три месяца и 10 лет, соответственно. Приговор суда в законную силу не вступил.