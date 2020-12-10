В Туле у 18-летнего парня в раздевалке украли мобильный телефон Фото: Алексей ФОКИН

В Туле у 18-летнего парня украли мобильный телефон, пока он занимался спортом. Полиция задержала подозреваемого.

По предварительной информации, кража произошла в раздевалке спортзала одного из учебных заведений города. Злоумышленник, пользуясь тем, что вещи оказались в свободном доступе, забрал мобильный телефон, принадлежащий 18-летнему туляку.

Узнав о пропаже, потерпевший обратился в полицию. Сотрудники местного отделения УМВД вычислили, что кражу мог совершить 18-летний студент той же учебной организации. Телефон и правда оказался у задержанного парня. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.