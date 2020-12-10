Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Тульской области перед праздниками проверят 150 площадок для фейерверков

Спасатели также начали рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий
Спасатели также начали рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий

Спасатели также начали рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские спасатели проверят места для запуска фейерверков. Об этом шла речь вчера, 9 декабря на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области.

В частности, отрудники МЧС с 7 декабря проводят рейды по проверке мест хранения и реализации пиротехнических изделий. Если будут найдены нарушения требований пожарной безопасности, спасатели применят соответствующие административные меры.

Сообщается также, что в Тульской области запланировано около 150 площадок для новогодних салютов.