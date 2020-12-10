В Тульской области молодая автоледи сбила незаметного пешехода Фото: материалы пресс-служб

В среду, 9 декабря, на 2-ом километре автодороги «Тула - Новомосковск - Сергиевское – Шатск» в Киреевском районе произошло смертельное ДТП с участием молодой автоледи и пешехода.

А случилось все в 19:20 по мск. Так, 25-летняя водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбила 46-летнего мужчину-пешехода. По предварительной информации, пешеход двигался по середине полосы дороги попутного направления, вне населенного пункта и в темное время суток. При этом на мужчине не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.