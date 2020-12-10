В 2020 году в Тульской области средняя сумма взятки составила 265 тысяч рублей

В 2020 году в Тульской области средняя сумма взятки составила 365 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области отмечается увеличение найденных коррупционных преступлений. В текущем 2020 году правоохранители возбудили 230 соответствующих уголовных дел, сообщает региональная прокуратура.

Выросло количество выявленных случаев взточничества. За неполный 2020 год уже возбуждено 168 уголовных дел указанного вида. Для сравнения - в 2019 году таких дел было 112.

Отмечается также, что средний размер полученной взятки - 265 тысяч рублей.

Всего же должностные лица получили такой прибыли почти на 17 миллионов рублей. 64 уголовных дела о взяточничестве направлено в суд, по ним обвиняются 80 человек. Больше всего взятки берут сотрудники правоохранительных органов (19 человек), а также руководители государственных и муниципальных предприятий (10 лиц).