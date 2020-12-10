Экс-помощник прокурора лишится свободы за взятку в 150 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Экс-старший помощник Новомосковского городского прокурора попал на скамью подсудимых. Он обвинялся в получении взятки в значительном размере.

С середины ноября 2019 года и до конца марта 2020-го представитель закона получил через посредника взятку в 150 000 рублей. Это была награда за то, что он организует проверку в торгово-офисном здании, а затем направить в суд иск о запрете эксплуатации помещений в нем.

По решению суда экс-помощник прокурора сядет в за решетку на три года, а также выплатит штраф в 3 млн. рублей.

Помимо этого он лишён права занимать должности на госслужбе сроком на два года.