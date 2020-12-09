В Тульской области за неделю водители такси 500 раз нарушили правила Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области за неделю водители такси 500 раз нарушили правила. Второй этап рейда «Такси» прошел в Тульской области с 1 по 7 декабря. При этом проверялось не только необходимая документация, но и техническое состояние транспортных средств а также прохождение предрейсового медицинского осмотра и техконтроля.

Из зафиксированных нарушений каждое 8 - технические неисправности, при которых запрещается выход транспорта на маршрут. Также за время проверки 13 машин были арестованы и отправлены на штрафстоянку.

Всего же с начала 2020 года на территории Тульской области произошло 19 ДТП с участием водителей такси. 7 человек в этих авариях погибли и 31 получил ранения.