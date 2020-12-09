В Туле на Алексинском шоссе ликвидировали около 200 единиц незаконной рекламы Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжаются работы по сносу незаконных рекламных конструкций. Так сегодня, 9 декабря, в областной столице были ликвидированы рекламные растяжки, объявления, вывески на заборах и различных строениях.

Такая незаконная реклама была обнаружена на маршруте Алексинском шоссе — д.Барсуки. Некоторые конструкции были установлены без соответствующего разрешения, но и, по мнению администрации города, уродовали облик города. Так рабочие демонтировали и утилизированы около 200 единиц самовольно размещенной рекламы.

Отметим, что такой рекламный рейд проводился и на центральных улицах Тулы.