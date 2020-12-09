10 декабря жители четырех поселков и районов Тулы останутся без света Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 10 декабря, в Туле снова планируют временно отключить свет. Так без электричества останутся четыре поселка и жители областной столицы.

Работы будут проходить с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Оружейная, 26, 32, 34, 23, 15 к. 1; ул. Болдина, 124, 147

ул. Октябрьская, 3, 1-б, 1; ул. Галкина, 1, 2-а

ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47, 49, 47-а; ул. Галкина, 20, 22, 24, 26; ул. М. Горького, 2

п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13; ул. М. Горького, 21; ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8

ул. Ползунова, 2, 4, 6, 8; ул. Сурикова, 27, 15, 2, 29, 19, 19-а, 21, 27, 23, 25-а; ул. Оружейная, 54, 52-а, 56, 54-а, 58-а

п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.); ул. Энтезиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельский пр-ды; 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7

п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17

ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а; ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.), 150; ул. Разливочная, 1-13

ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

п. Трудовой, 116-137