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Спорт

11 игроков тульского «Арсенала» могут стать мастерами спорта России

Такое предложение внес Российский футбольный союз
Источник:kp.ru
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11 игроков тульского «Арсенала» могут стать мастерами спорта России

11 игроков тульского «Арсенала» могут стать мастерами спорта России

Фото: Алексей ФОКИН

Российский футбольный союз предлагает Министерству спорта РФ присвоить нескольким игрокам тульского «Арсенала» звания мастеров спорта России.

Отмечается, что такое звание могут получить 11 игроков: Игорь Горбатенко, Анри Хагуш, Кантемир Берхамов, Максим Беляев, Гурам Аджоев, Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой, Михаил Левашов, Сергей Ткачёв, Артур Нигматуллин и Александр Денисов.

Основанием для представления стали результаты команды в 2019 году, когда тульские оружейники попали в полуфинал Кубка России.