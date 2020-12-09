11 игроков тульского «Арсенала» могут стать мастерами спорта России Фото: Алексей ФОКИН

Российский футбольный союз предлагает Министерству спорта РФ присвоить нескольким игрокам тульского «Арсенала» звания мастеров спорта России.

Отмечается, что такое звание могут получить 11 игроков: Игорь Горбатенко, Анри Хагуш, Кантемир Берхамов, Максим Беляев, Гурам Аджоев, Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой, Михаил Левашов, Сергей Ткачёв, Артур Нигматуллин и Александр Денисов.

Основанием для представления стали результаты команды в 2019 году, когда тульские оружейники попали в полуфинал Кубка России.