Туляки смогут сообщить о нетрезвых водителях Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заработали горячие линии УГИБДД по нетрезвым водителям.

Теперь туляки смогут сообщить о фактах управления транспортным средством водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

Публикуем телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-58-07 Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54

Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": 32-38-38 Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13