Из жизни ушла Почетный гражданин города-героя Пелагея Ивановна Райчук

В Туле скончалась Почетный гражданин города-героя Пелагея Ивановна Райчук Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 9 декабря, из жизни ушла Пелагея Ивановна Райчук - ветеран ВОВ, почетный гражданин города-героя Тулы. Пелагея Ивановна скончалась на 99-м году жизни.

Родилась она 12 декабря 1921 года в Украине в городе Каменц-Подольск, в многодетной семье. В 1950 г. окончила Тульский университет марксизма-ленинизма, по специальности «лектор-методист», в 1961 г. - Тульский вечерний университет научно-технических знаний, а в 1977 г. - Тульский четырехгодичный университет правовых знаний.

В годы ВОВ она была добровольно зачислена солдатом в Полевой автобронетанковый технический склад 24 армейской базы 40 армии Центрального фронта. С 18 марта 1942 года оказалась на должности разведчика в разведгруппе Курского управления НКВД. Участвовала в Курской битве, награждена знаком «Отличник санитарной службы» за вынос раненных с Прохоровского поля боя в 1943 году. Была участником Парада Победы на Красной Площади в г. Москве 9 мая 2000 года.

В октябре 1946 года была переведена в Тульское управление МГБ, где работала оперуполномоченным до августа 1952 года. Уволена на пенсию по болезни.

С октября 1952 года по апрель 1983 года работала начальником отдела кадров института «Тульский Промстройпроект». За долголетнюю и безупречную работу в институте ее внесли в Книгу Почета института навечно.

Пелагея Ивановна Райчук была председателем клуба «Фронтовые друзья». По ее инициативе в Туле были открыты два детских приюта: реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и приют для детей, оставшихся без попечения родителей.

Пелагею Ивановну наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За Победу над Германией», «За доблесть и отвагу в ВОВ», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За заслуги перед Отечеством», знаком «Отличник санитарной службы» и многими другими.