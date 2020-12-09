Разбить не страшно: «АльфаСтрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов

«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» запустили продажи страхового продукта «Защита экрана» для владельцев смартфонов. При повреждении дисплея клиенту не нужно искать сервисный центр для ремонта гаджета. В рамках сервиса «от двери к двери», который входит в страховую программу, курьер самостоятельно заберет устройство и вернет отремонтированный смартфон в удобное время и место.

Программа доступна в двух вариантах. Первый покрывает риски повреждения дисплея устройства от попадания воды или в результате внезапного прекращения работоспособности, в том числе, из-за короткого замыкания. Второй вариант дополнительно защищает от механических повреждений при падении гаджета с высоты, случайном ударе тяжелыми предметами и даже поломке во время ДТП.

Страховку можно оплатить на год или оформить подписку с ежемесячными списаниями. Страховая сумма, на которую можно осуществить замену дисплея, составляет до 30 тыс. руб.

«В современном мире сложно найти человека, который не пользовался бы смартфоном. Гаджеты делают нашу жизнь комфортной и удобной. Но повреждение или поломка таких устройств может привести к дополнительным, довольно серьезным расходам. Наличие страхового полиса позволит защитить семейный бюджет от незапланированных трат», — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская.

«Ежегодно партнерские сервисные центры “АльфаСтрахование” ремонтируют около 11 тысяч устройств. Повреждения экранов — самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы смартфонов, и зачастую ремонт оказывается неоправданно дорогим. Страховая защита позволит компенсировать эти расходы и, что особенно актуально сегодня, починить устройство, даже не выходя из дома: курьер самостоятельно заберет телефон и доставит его в сервисный центр, а затем привезет обратно», — рассказала руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елена Калмыкова.

Подробнее о страховом продукте «Защита экрана» можно узнать на сайте insur.rt.ru.