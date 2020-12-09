В Тульской области мужчина по пьянке зарезал своего знакомого Фото: Алексей ФОКИН

Следователи завершили расследование уголовного дела в связи с убийством жителя Тульской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года 42-летний житель Кимовского района по пьянке поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В дальнейшем уголовное дело с обвинительным заключением по существу рассмотрит суд. За такое убийство жителю Кимовского района грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.