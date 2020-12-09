В Туле разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину в шлепках и пижаме Фото: соцсети

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили о розыске пропавшего мужчины. Поисковые работы начались 7 декабря.

Так, 39-летний житель Тулы Новиков Сергей того же дня вышел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза, короткая стрижка.

Одежда: серо-синяя пижама, черные сланцы.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, просьба сообщить ее по телефону: 89534392072 - Жучок (Евгения)