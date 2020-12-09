За убийство приятеля в тепловом коллекторе в Туле мужчина сядет на 9 лет Фото: Алексей ФОКИН

За убийство приятеля в тепловом коллекторе в Туле мужчина сядет на 9 лет. Преступление произошло в мае 2020 года.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в мае текущего года ранее судимый за грабеж мужчина выпивал со своим приятелем в тепловом коллекторе недалеко от Московского вокзала. Собутыльники поссорились, и обвиняемый ударил знакомого несколько раз ножом в грудь, а затем скрылся с места преступления.

Сообщается, что 62-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело было обнаружено только спустя почти неделю.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам исправительной колонии строгого режима.