В Туле сотрудники ГАИ снова будут наблюдать за пешеходами и водителями Фото: Алексей ФОКИН

С 9 по 22 декабря на улицы областной столицы выйдут сотрудники ГАИ. Полицейские будут наблюдать за всеми участниками движения: как пешеходами, так и водителями.

Сотрудники ГАИ будут пресекать нарушения среди водителей, не предоставляющих преимущество пешим участникам движения. Также будут наказываться и пешеходы, пересекающих проезжую часть в неположенном месте.

Рекомендуем всем участникам движения быть более внимательными и осторожными на дорогах, особенно в зимний сезон и темное время суток.