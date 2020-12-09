Осужденный тульского СИЗО примет участие в шахматном турнире

Осужденный из отряда станет участником в финальном этапе Всероссийского чемпионат по шахматам. Другими участниками турнира станут лучшие осужденные-шахматисты из территориальных органов ФСИН России. Отметим, что мероприятие пройдет в режиме конференцсвязи.

В I этапе турнира участие приняли 56 осужденных из восьми исправительных учреждений и двух следственных изоляторов Тульской области. Во II этапе сразились лучшие шахматисты из всех 10 учреждений.

По итогам II этапа победителем стал осужденный из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-4 г. Новомосковска.