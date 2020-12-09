В Тульской области мужчину осудили на 12 лет: на удар по голове он ответил нападением с ножом Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области мужчину осудили на 12 лет: на удар по голове он ответил нападением с ножом. Приговор по уголовному делу вынес Новомосковский городской суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в феврале 2020 года трое мужчин пришли к дому подсудимого, чтобы разобраться в случившемся ранее конфликте. Как только обвиняемый открыл дверь, один из пришедших ударил его по голове. Тогда подсудимый в ответ взял нож и ответил на нападение ножевыми ранениями различной силы и степени тяжести.

В результате от действий подсудимого один из пришедших мужчин скончался, двое других получили легкий и тяжкий вред здоровью.

Суд признал жителя Новомосковска виновным в умышленном причинении вреда здоровью разной степени тяжести и приговорил его к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.