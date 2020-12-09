В Тульской области начали прививать врачей и учителей от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 7 декабря в Тульской области началась вакцинация врачей и учителей от коронавируса. Людям этих категорий делают прививки Гам-КОВИД-Вак. В регион уже поставлено 500 доз этой вакцины.

За два прошедших дня прививку сделали уже 200 человек. За безопасностью в ходе вакцинации следит правительство Тульской области. Также сообщается, что все привившиеся пациенты пройдут повторную вакцинацию через 21 день.

Вторая партия вакцины будет предназначена для работников здравоохранения и образования, органов социальной защиты населения, волонтеров, а также сотрудников силовых структур.