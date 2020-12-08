Музей-усадьба А.Т. Болотова в Тульской области стал филиалом тульского ИКХМ

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Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново», что находится в Заокском районе , теперь будет являться филиалом Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» (ИКХМ).

Музей был создан еще в 1986 году. До этого момента усадьба была заброшенной и разоренной. Когда проводились реставрационные работы, за основу взяли оригинальные рисунки Андрея Тимофеевича Болотова. На них отображался дом его отца до перестройки.

Сейчас в музее находится экспозиция о жизни и достижениях Болотова. Там воссоздана атмосфера дворянской усадьбы XVIII-XIX веков.