Где в Туле не будет электричества 9 декабря Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 9 декабря, на многих улицах Тулы отключат электричество из-за различного рода работ, в том числе и по монтажу проводов и обрезке деревьев.

Электроэнергии не будет с 9:00 до 16:00 в домах по следующим адресам:

1-й Тесницкий пр-зд, 5;

2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8, 6;

18-й пр-зд, 23-55;

пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13;

пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а;

пр-т Ленина, 52;

ул. 9 Мая, 10;

ул. Аносова, 9;

ул. Бардина, 5, 7, 9;

ул. Болдина, 137, 124;

ул. Гоголевская, 81, 73;

ул. Кап. Громова, 66;

ул. Клюева, 8;

ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20;

ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25;

ул. Н. Руднева, 23, 25;

ул. Оружейная, 23, 26;

ул. Советская, 47, 62, 66, 68, 70, 74;

ул. Тесницкая, 3, 7, 9, 8;

ул. Тургеневская, 9-31 (нечётн.), 31-а, 10-26 (чётн.);

ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 13, 13-а, 12;

ул. Халтурина, 11, 13;

ул. Циолковского, 8-г, 8-в;

ул. Чаплыгина, 10;

ул. Шевченко, 8-а.

п. Горелки:

пер. Охотный, 2, 5, 6, 7;

пер. Поддубный, 8;

пер. Соснянский, 3-а, 3-13;

ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.);

ул. Мирная, 1-8, 8-а.

п. Косая Гора:

Орловское ш., 99-141 (нечётн.);

ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а;

ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87

ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.);

ул. Речная, 13-23;

ул. Шевченко, 63, 65, 67.

п. Лихвинка:

3-й Лихвинский пр-зд, 1-16;

4-й Лихвинский пр-зд, 1-37;

пр-зд Косой, 1-19.

п. Рудаково:

ул. Кирова, 1-16, 6-а;

ул. Л. Толстого, 1-29;

ул. Люлина, 8, 9;

ул. Октябрьская, 1-18;

ул. Победы, 3-а, 7-35;

ул. Скуратовская, 97, 99, 101;

ул. Трудовая, 1-9 (нечётн.), 2, 4, 6.