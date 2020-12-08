Туляков научат украшать свой дом к новому году, как это делали в семье Смидовичей Фото: соцсети

«Зимняя фантазия» соберет всех желающих — и детей, и взрослых — в грядущую субботу в стенах доме-музея В.В. Вересаева. На дворе — разгар декабря, а значит, пора задуматься, как оригинально украсить елку и квартиру.

На встрече «Зимняя фантазия» можно будет узнать о том, как было принято праздновать Новый год и Рождество в семье Смидовичей. А также научиться делать объемную снежинку, которая станет прекрасным дополнением к интерьеру.