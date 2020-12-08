В Тульской области незаконно сжигали опасные медицинские отходы

Летом этого года представители экологи активисты и представители природоохранной прокуратуры и регионального министерства природных ресурсов обнаружили в Новомосковске опасное место для сжигания отходов.

Как обнаружилось, в Новомосковске на двух установках утилизировали медицинские отходы. При этом сами отходы относились к классу «опасные» и «чрезвычайно опасные», а прибыли в Тульскую область из Москвы,столичного и других регионов. Такие выводы были сделаны после изучения маркировок и золы не до конца сгоревших отходов.

Проверка показала, что данные установки автотермического сжигания отходов не были внесены в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Никакой санитарно-защитной зоны вокруг установок тоже нет, выбросы в атмосферу и движение отходов никак не контролировались. Хранящиеся навалом отходы лежали под открытым небом, разносятся ветром и дождевыми водами.

В настоящее время деятельность предприятия прекращена, все отходы вывезены за пределы Тульской области. Руководитель компании получил представление от прокуратуры, возбужден ряд административных дел.