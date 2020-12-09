9 декабря в Туле отключат воду в нескольких многоквартирных и частных домах
Фото: Алексей ФОКИН
В среду, 9 декабря, несколько многоквартирных и частных домов в Туле останутся на какое-то время без воды. Это будет связано с проведением плановых работ, о чем сообщает «Ттулагорводоканал».
Так, с 10-00 до окончания работ холодную воду перекроют по следующим адресам:
- ул.Алексинское шоссе д.д.10,12а,
- ч/сектор ул.М.Горького (от ул. Дульной до ул. Курской),
- ул. Курская.
Туляков предупреждают о возможном временном ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.