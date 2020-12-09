9 декабря в Туле отключат воду в нескольких многоквартирных и частных домах Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 9 декабря, несколько многоквартирных и частных домов в Туле останутся на какое-то время без воды. Это будет связано с проведением плановых работ, о чем сообщает «Ттулагорводоканал».

Так, с 10-00 до окончания работ холодную воду перекроют по следующим адресам:

- ул.Алексинское шоссе д.д.10,12а,

- ч/сектор ул.М.Горького (от ул. Дульной до ул. Курской),

- ул. Курская.

Туляков предупреждают о возможном временном ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.