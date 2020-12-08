9 декабря часть Тулы снова окажется без света Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 9 декабря, в Туле снова массово отключат электроэнергию. Так, без тока некоторое время проседят жители областной столицы, а также поселка Рудаково, Лихвинка, Горелки и Косой Горы.

Отключение света планируется на следующее врем — с 09:00 до 16:00. Публикуем полный список отключаемых адресов.

ул. Халтурина, 11, 13; ул. Гоголевская, 81, 73

п. Рудаково: ул. Победы, 3-а, 7-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16, 6-а; ул. Трудовая, 1-9 (нечётн.), 2, 4, 6; ул. Люлина, 8, 9; ул. Скуратовская, 97, 99, 101

ул. Тесницкая, 3, 7, 9, 8; ул. Кап. Громова, 66; 18-й пр-зд, 23-55; 1-й Тесницкий пр-зд, 5; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 13, 13-а, 12; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8, 6

ул. Болдина, 137, 124; пр-т Ленина, 52; ул. Оружейная, 23, 26; ул. 9 Мая, 10

ул. Советская, 47, 62, 66, 68, 70, 74; ул. Тургеневская, 9-31 (нечётн.), 31-а, 10-26 (чётн.)

п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-зд, 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37; пр-зд Косой, 1-19

ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20; ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25; ул. Бардина, 5, 7, 9; ул. Чаплыгина, 10; ул. Аносова, 9

ул. Н. Руднева, 23, 25; пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а; ул. Шевченко, 8-а; ул. Циолковского, 8-г, 8-в; пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Клюева, 8

п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а; пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; пер. Соснянский, 3-а, 3-13; ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.); пер. Поддубный, 8

п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87

п. Косая Гора: Орловское ш., 99-141 (нечётн.)