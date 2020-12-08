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Спорт

Смена тренера хоккейной команды из Тульской области пока не принесла побед

«Академию хоккея им. Б. П. Михайлова» возглавил Сергей Бажухин
Игорь КОПЫТОВ
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Смена тренера хоккейной команды из Тульской области пока не принесла побед

Смена тренера хоккейной команды из Тульской области пока не принесла побед

Фото: соцсети

На днях новым главным тренером «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» стал Сергей Бажухин, сменив на этом посту Алексея Первушина. Таким образом, это уже четвертая смена наставника команды, выступающей в национальной Молодежной хоккейной лиге.

Впрочем, кадровые перестановки не решили плачевной ситуации клуба, опустившегося на последнее, 17 место в западной конференции МХЛ. Теперь на балансе «академиков», проигравших 18 матчей подряд, всего 11 очков после 30 игр.