«Ростелеком» получил звание лучшего цифрового провайдера в Тульском регионе

«Ростелеком» победил в номинации «Лучший провайдер цифровых услуг» ежегодной независимой премии в области бизнеса «Тульский Бизнес-2020»1. В этом году премия отмечает свой юбилей: десятый год подряд награду получают компании, признанные лидерами регионального рынка в различных сферах бизнеса. По традиции в состав жюри вошли авторитетные представители исполнительной власти региона и признанные эксперты рынка.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Победа в премии – не просто признание заслуг компании. Для нас это хороший стимул дальнейшего развития на благо Тульского региона. Масштабная инфраструктура и облачные сервисы “Ростелекома” позволяют нам принимать активное участие в федеральной программе по строительству цифровой экономики. Новая телекоммуникационная среда, которую мы формируем при поддержке правительства Тульской области, повышает качество жизни туляков. В этом году высокоскоростным интернетом обеспечено более 22 тысяч домохозяйств в частном секторе региона, где туляки острее всего испытывали потребность в качественном интернете. Для этого построено 580 километров волоконно-оптических линий связи. Приятно осознавать, что с нашей помощью десятки тысяч людей получают новые возможности для образования, работы и досуга».

В ходе масштабного проекта 2020 года по развитию оптических сетей связи в Тульской области возможность подключить высокоскоростной интернет от «Ростелекома» получили жители 77 сельских населенных пунктов в 15 районах области: Алексинском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Суворовском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском, а также в частном секторе Тулы. Все домохозяйства подключены по современной технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network), когда непосредственно в дом или квартиру прокладывается персональный оптоволоконный кабель с пропускной способностью до 200 Мбит/с. Это гарантирует стабильно высокую скорость интернета, а также доступ к цифровым сервисам «Ростелекома» таким, как мультимедийная платформа Wink, «Видеонаблюдение», «Умный дом», образовательная платформа «Ростелеком Лицей» и другим.

1 «Тульский Бизнес» – это первая независимая региональная премия в области бизнеса в Тульском регионе. За 10 лет она стала общественным институтом, участие в котором принимают ведущие предприниматели, руководители предприятий и эксперты рынка.