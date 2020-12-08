Тулякам преподавали в интернете уроки по изготовлению "Коктейля Молотова" Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура обнаружила в интернете необычный сайт. На нем туляков обучали мастерству изготовления «Коктейля Молотова». При этом автором опасных уроков был сам же житель региона.

Отметим, что по закону распространение подобных сведений запрещено и предусматривает за собой уголовную или административную ответственность.

Данная находка была передана в суд для того, чтобы информацию на сайте признали опасной для распространения на территории РФ. Требования были удовлетворены полностью.

На данный момент доступ к сайту полностью ограничен.