Директор тульского предприятия уклонился от уплаты налогов на 15 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В ходе следствия установлено, что с января 2016-го по март 2019 года генеральный директор ООО «ТулаГорМаш», умышленно предоставил в налоговые органы заведомо ложные сведения о доходах предприятия. В результате «экономия» от неуплаты налогов, составила более 15 млн рублей.

Чтобы возместить причиненный преступлением имущественный ущерб, по ходатайству следователя, суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 10 миллионов.

Само уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.