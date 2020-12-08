Вспышки коронавирусной инфекции на Тульской станции переливания крови нет Фото: Алексей ФОКИН

Прием доноров плазмы в главном здании станции действительно приостановлен, но на такой шаг здесь пошли не из-за заражения коронавирусом, а внутренним перераспределением медперсонала. Несмотря на то, что до Новогодних праздников еще больше 20 дней, уже начата дополнительная заготовка крови на этот период.

Вместе с тем, не отрицается, что порядка двух десятков сотрудников сейчас находятся на больничных, однако, предписаний закрывать станцию переливания от регионального Роспотребнадзора пока не поступало.

Напомним, в конце ноября вспышка COVID-19 как среди пациентов, так и персонала была официально зарегистрована в отделении сестринского ухода городской клинической больницы №2.