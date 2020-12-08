В Туле накрыли подпольный табачный завод Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тульской области накрыли нелегальный завод по производству сигарет.

По предварительным данным, злоумышленники действовали в Туле и области, арендовав несколько складов. В этих помещениях они изготавливали табачные изделия, которые подлежат акцизной маркировке. Перевозка и продажа контрафактных сигарет за пределы области проходила по поддельным документам.

Следственному отделу удалось обнаружить две две производственные линии, оборудование, сырье, и более миллиона пачек сигарет на продажу. Работали на этом предприятии 23 гражданина России и стран ближнего зарубежья. Нанесенный ущерб государству оценивается в почти 150 миллионов рублей.

В настоящее время возбуждены 4 уголовных дела по статье «Незаконное предпринимательство». Подозреваемый в организации преступного бизнеса задержан, сейчас он находится под стражей. Сотрудники следственного управления УМВД России по Туле проводят оперативные и следственные мероприятия, все обстоятельства подпольного производства сигарет выясняются. Устанавливаются также все причастные к этому бизнесу лица.