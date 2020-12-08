Житель Щекинского района стащил у приятеля мобильный телефон Фото: Алексей ФОКИН

В Щёкинском районе в один из дней 47-летний мужчина выпивал в гостях у своего знакомого. В тот момент, когда товарищ напился, гость забрал у него лежащий без присмотра мобильный телефон после чего покинул квартиру.

Обнаружив пропажу, 34-летний потерпевший немного позже обратился в полицию.

Так, коварный гость оказался неработающим и ранее судимым жителем района. Он признался в содеянном. Похищенное у него было обнаружено и изъято. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.