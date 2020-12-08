Где тулякам будут делать прививки от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области для проведения прививок от COVID-19 в Тульской области открывается пять центров. Два из них находятся в Туле — в Городской больнице № 9 и в Городской клинической больнице № 2 имени Е.Г. Лазарева, еще три — в Новомосковске, Алексине и Ефремове.

Сообщается также, что в регионе первыми вакцинацию пройдут врачи, учителя и социальные работники. За использованием и хранением поступающих в область вакцин будет следить правительство региона.