За кражу телевизора у приятеля житель Тульской области на 2 года сядет в тюрьму Фото: Алексей ФОКИН

За кражу телевизора у приятеля житель Тульской области на 2 года сядет в тюрьму. Приговор по уголовному делу вынес Ефремовский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в июле 2020 года обвиняемый выпивал в гостях у своего приятеля в Каменском районе. Когда хозяин квартиры уснул, подсудимый вынес из комнаты телевизор, нанеся приятелю ущерб более, чем на 3 000 рублей.

Суд приговорил 22-летнего жителя Каменского района Тульской области к 2 годам и 1 месяцу исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.