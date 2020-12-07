С 8 декабря под Тулой изменяется схема кругового движения Фото: Алексей ФОКИН

С 8 декабря под Тулой в поселке Иншинский меняется схема кругового движения. Теперь приоритетным будет являться направление «Тула — Калуга».

В помощь водителям в данном месте — 96 километр автодороги «Золотое кольцо» (Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) — будут работать экипажи ДПС.

Сообщается также, что изменения вводятся на постоянной основе. Кроме этого, в связи с изменениями ГИБДД будет изучать дорожную обстановку.